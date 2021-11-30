Стало известно о смерти создателя советских фильмов Ирины Софиевой

В Союзе кинематографистов России рассказали о смерти редактора культовых советских кинолент «Летят журавли» и «Баллада о солдате» Ирины Софиевой. Она ушла из жизни в возрасте 91 года, сообщил «Пятый канал».

Ирина Софиева устроилась на работу в «Мосфильм» в 1954 году. За свою многолетнюю карьеру она успела воплотить в жизнь такие киноленты как «Девять дней одного года», «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Иваново детство» и другие, рассказало ИА Nation News.

На протяжении длительного времени Софиева занимала пост начальника информационно-методической группы главной редакции «Мосфильма». Она также имеет звание заслуженного работника культуры РСФСР.