Культура 09 марта 2023, 13:47 Стало известно о смерти петербургского театрального режиссера Николая Русского Николай Русский скончался в возрасте 40 лет в Тамбове

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В возрасте 40 лет в Тамбове скончался петербургский театральный режиссер Николай Русский. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на художественного руководителя Никитинского театра в Воронеже Бориса Алексеева.

По предварительной информации, смерть наступила в результате проблем с сердцем.

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Режиссерский дебют Русского был удостоен главной театральной премии Петербурга «Золотой софит». Его постановки показывали в БДТ им. Товстоногова, в Петербургском Этюд-Театре, в Хабаровске, Воронеже, Ростове-на-Дону.

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