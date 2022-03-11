Стало известно о переносе Московского международного кинофестиваля

Организаторы Московского международного кинофестиваля заявили о его переносе на вторую половину 2022-го года. Об этом написало ИА НСН.

«Даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля переносятся на вторую половину 2022 года, точные сроки мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Такое решение было принято в связи с многочисленными отказами зарубежных участников и гостей приехать в апреле в Москву. Некоторые продюсеры не дали согласие на участие картин в фестивале.

Кинофестиваль был запланирован с 21 по 28 апреля в Москве.