Стало известно о новых правилах голосования на шоу «Голос»

В эфире «Голос 60+» ведущий программы Дмитрий Нагиев сообщил, что поддержать понравившегося участника теперь можно будет только по СМС, звонки больше приниматься не будут.

Первый канал изменил систему голосования на «Голосе» Подробнее

«Если раньше можно было отправлять до 20 сообщений с одного номера, то теперь вы можете проголосовать <…> только один раз на каждом из этапов», — сказал Нагиев.

Кроме того, теперь в СМС-голосовании появится дополнительный этап. После отправки сообщения, зрителям будет приходить ответное СМС с просьбой подтвердить свое действие. Зрительский голос будет засчитан только после соответствующего подтверждения.

Ранее в пресс-службе Первого канала уже объявляли о намерении усовершенствовать систему голосования.

Новый сезон музыкального шоу «Голос» стартует в эфире Первого канала 11 октября в 21:30. В нем примут участие 120 вокалистов. Наставниками команд выступят Константин Меладзе, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. Новый сезон также удивит зрителей некоторыми нововведениями, помимо измененных правил голосования.