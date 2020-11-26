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    26 ноября 2020, 19:43

    Стало известно о «безобразиях» Ширвиндта в ковидной больнице

    Анатолий Минкин

    Госпитализированный с коронавирусом народный артист Александр Ширвиндт успел продемонстрировать другим пациентам свой стихотворный дар. Об этом рассказал сын актера Михаил на своей странице в Instagram.
    Стало известно о «безобразиях» Ширвиндта в ковидной больнице

    Михаил Ширвиндт рассказал, что пациент из соседней палаты прислал отцу записку и ананас. В тексте послания в стихотворной форме говорилось, что он уступил ему свою палату.

    По дате лев.

    По году бык.

    А в общем правильный мужик

    раз уступил для вас палату.

    В ответ артист отправил несколько сушек и конфет и также в стихах принес благодарность за ананас и уступленную комнату.

    Послать соседу ананас в жестокий карантин.

    Поступок возвышает вас.

    Вы друг и гражданин.

    «Все оригиналы записок я прилагаю, и вы увидите, как безобразничает пациент Александр Ширвиндт», — сказал сын актера.

    Народного артиста Александра Ширвиндта госпитализировали в одну из московских клиник днем 23 ноября. Причиной попадания в больницу стала коронавирусная инфекция. Но протекает она у него в легкой форме, поэтому не исключено, что в скором времени его выпишут.