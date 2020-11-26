Стало известно о «безобразиях» Ширвиндта в ковидной больнице
Михаил Ширвиндт рассказал, что пациент из соседней палаты прислал отцу записку и ананас. В тексте послания в стихотворной форме говорилось, что он уступил ему свою палату.
По дате лев.
По году бык.
А в общем правильный мужик
раз уступил для вас палату.
В ответ артист отправил несколько сушек и конфет и также в стихах принес благодарность за ананас и уступленную комнату.
Послать соседу ананас в жестокий карантин.
Поступок возвышает вас.
Вы друг и гражданин.
«Все оригиналы записок я прилагаю, и вы увидите, как безобразничает пациент Александр Ширвиндт», — сказал сын актера.
Народного артиста Александра Ширвиндта госпитализировали в одну из московских клиник днем 23 ноября. Причиной попадания в больницу стала коронавирусная инфекция. Но протекает она у него в легкой форме, поэтому не исключено, что в скором времени его выпишут.