Стало известно о «безобразиях» Ширвиндта в ковидной больнице

Госпитализированный с коронавирусом народный артист Александр Ширвиндт успел продемонстрировать другим пациентам свой стихотворный дар. Об этом рассказал сын актера Михаил на своей странице в Instagram.

Михаил Ширвиндт рассказал, что пациент из соседней палаты прислал отцу записку и ананас. В тексте послания в стихотворной форме говорилось, что он уступил ему свою палату.

По дате лев.

По году бык.

А в общем правильный мужик

раз уступил для вас палату.

В ответ артист отправил несколько сушек и конфет и также в стихах принес благодарность за ананас и уступленную комнату.

Послать соседу ананас в жестокий карантин.

Поступок возвышает вас.

Вы друг и гражданин.

«Все оригиналы записок я прилагаю, и вы увидите, как безобразничает пациент Александр Ширвиндт», — сказал сын актера.

Народного артиста Александра Ширвиндта госпитализировали в одну из московских клиник днем 23 ноября. Причиной попадания в больницу стала коронавирусная инфекция. Но протекает она у него в легкой форме, поэтому не исключено, что в скором времени его выпишут.