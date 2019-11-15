Стало известно, кто сыграет принца Эрика в киноадаптации «Русалочки»

По словам инсайдеров, принца Эрика сыграет Джон Хауэр-Кинг («Маленькие женщины», «Путь домой»). По данным издания, он уже прошел две кинопробы. Последняя прошла в Лондоне девятого ноября. На ней присутствовал режиссер фильма Роб Маршалл. Исполнительница роли Ариэль уже утверждена. Это 19-летняя певица Холли Бейли.