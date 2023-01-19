Культура 19 января 2023, 18:48 Стало известно, кто станет режиссером байопика про Майкла Джексона

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Режиссером фильма о жизни Майкла Джексона станет Антуан Фукуа, снявший «Великого уравнителя». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на кинокомпанию Lionsgate.

Съемки планируют начать уже в этом году. Сюжет пока держат в секрете, но предполагается, что фильм охватит историю жизни Майкла Джексона. Писать сценарий доверили Джону Логану, известному по работам над «Скайфоллом» и «Гладиатором».

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Актера на главную роль пока не утвердили, претенденты также держатся в секрете.

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