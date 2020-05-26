Стало известно, кто снимет пятую часть «Индианы Джонса»

По словам продюсера картины Фрэнка Маршалла, работа над сценарием только началась. Он назвал Мэнголда замечательным режиссером и настоящим профессионалом своего дела. Маршалл добавил, что из-за пандемии коронавируса работа над фильмом сильно замедлилась.

«Безусловно, сейчас в приоритете безопасность каждого — актеров, съемочной группы и всех остальных», — обратил внимание продюсер.

По данным издания, премьерный показ пятой части «Индианы Джонса» намечен на конец июня 2022 года.