Стало известно, кто снимет мультсериал «Чарли и шоколадная фабрика»

По данным издания, мультсериал покажут на стриминговом сервисе Netflix. Представитель компании рассказал, что шоу сохранит дух оригинальной истории. Однако мир мультсериала и его персонажи будут выходить за рамки книги Роальда Даля. В основу одной серии ляжет сюжет одноименной повести, а другая будет посвящена народу Умпа-Лумпов. Именно с ними дружил кондитер Вилли Вонка.