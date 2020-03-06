Стало известно, кто снимет мультсериал «Чарли и шоколадная фабрика»
Два эпизода мультсериала «Чарли и шоколадная фабрика» снимет новозеландский режиссер и актер Тайка Вайтити. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, мультсериал покажут на стриминговом сервисе Netflix. Представитель компании рассказал, что шоу сохранит дух оригинальной истории. Однако мир мультсериала и его персонажи будут выходить за рамки книги Роальда Даля. В основу одной серии ляжет сюжет одноименной повести, а другая будет посвящена народу Умпа-Лумпов. Именно с ними дружил кондитер Вилли Вонка.