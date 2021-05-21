Стало известно, кто объявит оценки от России на Евровидении

Российская певица Полина Гагарина будет объявлять оценки России в финале конкурса Евровидение-2021. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

«Оценки российского жюри в финале Евровидения-2021 объявит Полина Гагарина, занявшая в 2015 году на конкурсе второе место. Финал пройдет 22 мая и будет транслироваться Первым каналом в прямом эфире», — сказано в пресс-релизе.

Ранее Полина Гагарина сама принимала участие в Евровидении. В 2015 году певица заняла второе место. Победителем конкурса в 2015 году стал шведский певец Монс Сельмерлев.

Из-за пандемии коронавируса конкурс эстрадной песни был отменен в 2020 году. Тогда выступить от России не удалось группе Little Big. На данный момент клип на песню Uno собрал более 202 миллионов просмотров.

В этом году представительницей от России стала певица Manizha. С песней Russian Woman исполнительница прошла в финал конкурса.