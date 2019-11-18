Стало известно, кто может сыграть женщину-Локи

Весной этого года сообщалось, что в новом сериале от Marvel Studios, премьера которого состоится только к 2021 году появится Том Хиддлстон. Он вернется к своей роли Локи Лафейсона. Ди Мартино, снявшаяся в таких фильмах как «Выжившие» и «Чисто английское убийство», фактически разделит с ним роль.

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Режиссером проекта станет Кейт Херрон, снявшая также сериал «Половое воспитание», а сценаристом — Майкл Уолдрон, писавшего для знаменитого мульфильма «Рик и Морти». Сам персонаж из комиксов Marvel много раз предстает в них в женском обличии.

Гендерная и ЛГБТ-тематика проскользнет и в фильме «Тор: Любовь и Гром», там Натали Портман получит молот, а Тесса Томпсон сыграет Валькирию-лесбиянку.