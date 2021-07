Стало известно, кто исполнит одну из главных женских ролей в экранизации The Last of Us

Дочь Джоэла Сару в экранизации компьютерной игры The Last of Us сыграет актриса Нико Паркер. Об этом сообщило РИА ФАН.

Нико Паркер удалось прославиться благодаря роли в экранизации мультфильма «Дамбо», а также мини-сериалу «Третий день». В сериале The Last of Us актриса исполнит роль Сары, дочери главного героя Джоэла. Информация о том, сколько экранного времени займет героиня, пока не раскрывается. По сюжету игры, Сара погибает в начале эпидемии неизвестного вируса на руках у отца. Фанаты предполагают, что девочка будет возникать в флешбеках Джоэла. Самого же Джоэла сыграет актер Педро Паскаль, который ранее появлялся на экранах в американском сериале «Мандалорец». Роль другой главной героини игры исполнит актриса Белла Рази. Она предстанет перед зрителями в образе 14-летней Элли, девочки, обладающей иммунитетом к зомбирующей инфекции. Брата Джоэла Томми сыграет американский актер Габриэль Луна. Ранее стало известно, что пилотный эпизод сериала снимет российский режиссер Кантемир Балагов. По словам самого режиссера, поработать над экранизацией The Last of Us было его мечтой.