Стало известно, когда выйдет новый сезон «Метода Комински»

Стриминговый сервис Netflix назвал дату премьеры последнего сезона сериала «Метод Комински», в котором главную роль исполнил Майкл Дуглас. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, новые эпизоды будут доступны для просмотра с 28 мая. ИА Nation News рассказало, что в финальном сезоне не будет Алана Аркина, который играл приятеля главного героя Нормана Невландера. Предполагается, что 86-летний актер оставил проект из-за проблем со здоровьем. Что касается Джейн Сеймур и Лизы Эдельштейн, то они сохранили свои роли.