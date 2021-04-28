Стало известно, когда выйдет новая пластинка Билли Айлиш

Поклонники Билли Айлиш узнали дату выхода ее нового альбома Happier than ever. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным издания, пластинка певицы выйдет 30 июля этого года. Билли Айлиш работала над созданием альбома во время карантина.

На днях артистка поделилась с фанатами на своей странице в Instagram превью к еще не вышедшему клипу. На 15-секудной записи она предстала в новом для себя образе блондинки, сидя в кресле пастельных тонов.