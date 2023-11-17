Культура 17 ноября 2023, 01:14 Стало известно, когда выйдет фильм «Декабрь» с Петровым в роли Есенина Фильм «Декабрь» с Петровым в роли Есенина выйдет весной или осенью 2024 года YouTube

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Премьера фильма «Декабрь» с российским актером Александром Петровым в роли поэта Сергея Есенина выйдет в прокат в следующем году весной или осенью. Об этом сообщил режиссер проекта Клим Шипенко в беседе с ТАСС.

«Фильм выйдет в следующем году, это уже точно решено <…>. Дату выбираем, это будет точно весна или осень, летом очень маловероятно. Пока я не представлю его на премьере, не поверю до конца, что он правда выходит», — сказал он.

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Шипенко отметил, что не будет отказываться от космической тематики после фильма «Вызов». По его словам, он хорошо осведомлен в этой теме, поэтому способен заниматься подходящими проектами.

Сначала выход «Декабря» запланировали на октябрь прошлого года, но продюсеры решили перенести его. Тогда заявили, что фокус сосредоточили на ближайших крупных проектах, среди которых был «Вызов».

Ранее стало известно, что фильм режиссера Александра Войтинского «По щучьему велению» понравился россиянам и жителям стран СНГ. Комедийная сказка заработала более 1,4 миллиарда рублей за две недели проката.