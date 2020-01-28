Стало известно, когда откроют музей Бродского в Петербурге

По данным издания, музей поэта будет находиться на Литейном проспекте, 24, в квартире на втором этаже Дома Мурузи. В начале февраля его протестируют, чтобы посмотреть на реакцию петербуржцев и гостей города.

«Квартира нужна, чтобы создать некое общественное пространство, где мы говорим не только о Бродском, но и ведем образовательную и культурную деятельность, просвещаем людей, обсуждаем литературу», — пояснила архитектор проекта Анастасия Демидова-Рындина.