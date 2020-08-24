Стало известно, когда откроется для посещений Верхний сад Петергофа
В 2023 году завершатся реставрационные работы в Верхнем саду Петергофа. Для посещений он откроется в 2024 году, передает портал Newinform со ссылкой на пресс-службу музея.
По данным издания, кроме преобразования лестничных спусков и беседок специалисты займутся реставрацией бассейнов, исторического коллектора и водоводов фонтанов «Межеумны» и «Дубовый».
Флора Верхнего сада также не останется без внимания. Садоводы обработают цветники и газоны. Какие-то деревья пройдут лечение, а некоторые поменяют на новые.