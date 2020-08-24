Стало известно, когда откроется для посещений Верхний сад Петергофа

По данным издания, кроме преобразования лестничных спусков и беседок специалисты займутся реставрацией бассейнов, исторического коллектора и водоводов фонтанов «Межеумны» и «Дубовый».

Флора Верхнего сада также не останется без внимания. Садоводы обработают цветники и газоны. Какие-то деревья пройдут лечение, а некоторые поменяют на новые.