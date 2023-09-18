Культура 18 сентября 2023, 14:56 Стало известно, когда и где пройдет прощание с Добронравовым Прощание с поэтом Николаем Добронравовым пройдет в зале Чайковского 20 сентября РИА «Новости»

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Церемонию прощания с Николаем Добронравовым назначили на 20 сентября. С поэтом-песенником простятся в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Об этом заявил ТАСС руководитель театра танца «Рандеву» и друг семьи Евгений Малышко.

«Это (церемония прощания — прим. ред.) будет в среду, 20 сентября, в концертном зале Чайковского», — сказал Малышко.

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Он добавил, что пока неизвестно время начала гражданской панихиды. О нем объявят позже. Поэта похоронят на Новодевичьем кладбище.

Николая Добронравова не стало 17 сентября. Он скончался на 95-м году жизни после продолжительной болезни. Большую часть своей творческой карьеры он работал в соавторстве со своей женой — Александрой Пахмутовой.

Она писала музыку, а он — песни. Их произведения «Надежда», «Как молоды мы были», «Нежность» и многие другие знают несколько поколений россиян и жителей бывших стран СССР.