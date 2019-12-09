Стало известно, когда начнется шоу «Голос» в прямом эфире

Шоу будет начинаться в 21.30 по московскому времени. Теперь участников вокального суперпроекта кроме наставников будут решать и телезрители. При этом в финале победитель будет определяться только зрительским голосованием.

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В четвертьфинал через пройдут по три вокалиста в каждой из команд. Наставники распределят после прослушивания между ними 20%, 30% и 50% своих голосов.

После этого баллы будут суммированы с голосами зрителей. В полуфинал выйдут двое вокалистов из каждой команды, набравших больше всего голосов. Их наставники опять разделят между своими учениками голоса в пропорции 60% и 40%, которые также будут суммированы с результатами зрительского голосования.

Только четыре исполнителя из каждой команды пройдут в финал.