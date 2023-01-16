Культура 16 января 2023, 19:05 Стало известно, какие семейные фильмы больше всего любят россияне Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В топ-3 самых любимых семейных фильмов россиян вошли «Морозко», «Приключения Электроника» и новый «Чебурашка». Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на сообственные опрос.

За лучшие фильмы голосовали более 10 тысяч человек. При этом 35% выбрали «Морозко». Второе место отошло «Приключениям Электроника». Свои голоса за него отдали 15% участников опроса. И замыкает тройку лидеров новый «Чебурашка». Ему отдали предпочтение 11% россиян.

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Также среди любимых семейных фильмов россияне называли трилогию «Последний богатырь», «Золушку», «Чародеев», «Елки» и «В поисках утраченного времени».

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Экранизация книги Эдуарда Успенского про Чебурашку стала самым кассовым фильмом за всю историю российского проката. Картина уже собрала более четырех миллиардов рублей и все еще идет в кинотеатрах, увеличивая итоговую сумму. По мнению разных критиков, такой успех связан с рядом факторов. Среди них отсутствие конкуренции со стороны голливудских картин, выход в прокат в новогодние праздники и любовь россиян к Чебурашке.