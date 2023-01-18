Культура 18 января 2023, 14:42 Стало известно, какие российские фильмы смогут составить конкуренцию Голливуду в 2023 году Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В российском кинопрокате из-за ряда ограничений появляются не все голливудские фильмы, но в 2023 году выйдут отечественные премьеры, которые станут достойным ответом Западу. Об этом сообщило ИА Nation News.

Среди значительных российских картин, безусловно, первое место занимает «Чебурашка», который вышел на экраны 1 января и стал абсолютным лидером российского проката по кассовым сборам.

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Еще один заслуживающий внимания фильм — это «Гром: Трудное детство». В России создают свои истории про супергероев, которые основаны на комиксах. Режиссер Олег Трофимов снял продолжение истории про Грома. В нем рассказывается о детстве главного героя и его отце, действие происходит в России 90-х годов.

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В День Святого Валентина на экраны выйдет отечественный ответ «50 оттенкам серого» с Александром Петровым в главной роли. Сюжет «Непослушной» тоже закручивается вокруг отношений между молодой студенткой и миллионером. Ожидается, что фильм будет с «перчинкой», у него стоит возрастное ограничение — для зрителей старше 18 лет.

Также в феврале будет еще одна громкая премьера — «Праведник». Это фильм о советском офицере, который пытается спасти 200 евреев от врагов в белорусских лесах.

В Международный женский день на экраны выйдет фильм «Поехавшая» о русской девушке, которая решается на путешествие из Москвы в Магадан на велосипеде в компании своей таксы.

И, наконец, в День космонавтики россиянам покажут «Вызов». Это первый фильм, снятый в космосе.