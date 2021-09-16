Стало известно, какие премьеры готовит театр «Мюзик-Холл»
Художественный руководитель петербургского театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело рассказал, какие премьеры ждут зрителей в предстоящем сезоне. Маэстро процитировал «Петербургский дневник».
Шестой концертный сезон стартует 17 сентября. Мастранджело со своим оркестром «Северная симфония» даст концерт «Русский путь. От Мусоргского до Прокофьева».
«На каждом концерте в честь открытия сезона звучит русская музыка. Мы бережно храним эту традицию и постарались найти нестандартный подход, сделать программу концерта уникальной», — признался музыкант.
На большой сцене «Мюзик-Холла» 29 сентября состоится премьерный показ оперы-зингшпиля Моцарта «Волшебная флейта» в версии Виктора Высоцкого.
Мюзикл «Винил» на музыку композитора Евгения Загота покажут в театре 15 и 16 октября.
«Наша программа крайне разнообразна. Она включает концерты классической музыки и современные музыкальные спектакли, которые пользуются неизменной любовью публики», — обратила внимание директор «Мюзик-Холла» Юлия Стрижак.