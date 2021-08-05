Стало известно, как выбирают книги для экранизации

Главный редактор «ЛитРес: Издательство» Ася Гасымова рассказала, какой должна быть книга, чтобы она заинтересовала продюсера и была экранизирована. Об этом сообщил RT.

В первую очередь больше всего шансов у произведения, которое стало бестселлером. Есть множество примеров таких произведений: «Турецкий гамбит» Бориса Акунина, «Парфюмер» Патрика Зюскинда, «Девушка с татуировкой дракона» Стига Ларссона.

Также по словам Гасымовой, продюсера должна заинтересовать своей уникальностью общая идея книги. Она уточнила, что сейчас время, в которое уже было создано все, что можно. Поэтому, удержать внимание зрителя можно лишь чем-то необычным.

«По пути к сценарию книга может потерять до 95% своего исходного текста. Язык кино не терпит прилагательных, причастий, то есть того, что нельзя трансформировать в действие и показать на экране», — объяснила эксперт.

Она объяснила, что по этой причине должна быть привлекательной именно сама идея книги, чтобы после переработки текста она не потеряла свою уникальность.