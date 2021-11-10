Стало известно, как в Петербурге борются с вандалами, которые разрисовывают памятники культуры

Начальник Отдела памятников и мемориальных досок музея Екатерина Шишкина сообщила, что граффити, накануне появившиеся в Петербурге перед зданием Конногвардейского манежа, является актом вандализма. Неизвестные, решившие надеть на Диоскуров и их коней красные варежки, понесут наказание. Об этом написал Piter.TV.

Ранее на скульптуре уже были зафиксированы микротрещины. Ситуацию также усугубляют плохие погодные условия. Шишкина отметила, что любой контакт со скульптурами — это дополнительная нагрузка на мраморный постамент. То, что многие воспринимают такие граффити забавой, на самом деле оказывает сильное негативное воздействие на структуру скульптуры.

Самый распространенный вид вандализма в Петербурге вызван городскими легендами. При чем инициаторами зачастую выступают экскурсоводы, которые предлагают туристам потрогать памятники «на удачу».

По словам Шишкиной, значительный ущерб такого рода мифы наносят памятнику Петра I напротив Михайловского замка и крыльям грифонов на Банковском мосту. Из-за постоянного соприкосновения со скульптурами у них стирается слой бронзы, который защищает от повреждений и негативного воздействия окружающей среды.

Кроме того, в Северной столице зафиксированы случаи, когда горожане в качестве места для приготовления шашлыков выбирали территорию у «Медного всадника». Однако за такое развлечение может грозить не только предупреждение.

Ответственность за уничтожение культурного наследия предусматривает штраф, обязательные работы, либо лишение свободы. Максимальное наказание, которое могут получить нарушители, это заключение под стражу на срок до шести лет.