Стало известно, как Тарантино хранит в тайне финал фильмов

Уильям Пол Кларк, друг и помощник Квентина Тарантино поделился, как режиссер хранит концовки фильмов в секрете. Он запирает их в сейф и никого к ним не подпускает.

Кларк рассказал изданию IndieWire, что последний акт из сценария «Однажды в… Голливуде» был спрятан ото всех в хранилище. Прочитать его мог только тот, кто учувствовал в этой сцене.

«Мы сохранили третий акт в сейфе в бухгалтерии. Вы приходите, получаете сценарий, и идете в маленькую комнату, где его читаете», — объяснил Кларк.

После прочтения, сценарий возвращался обратно в сейф. Участникам сцены разрешалось делать для себя небольшие заметки.

Он отметил, что сейф брали с собой даже на выездные съемки. В таком случае он находился в трейлере Тарантино.

«Сложнее всего было преодолеть страх — не иметь все время материала под рукой. Но как только члены съемочной группы справляются с волнением, это уже не проблема», — подчеркнул Уильям Пол Кларк.

Помощник режиссера добавил, что финалы фильмов часто являются сюрпризами и для команды. Например, финала у «Бесславных ублюдках» (2009 год) вообще не было.

«Концовка была полностью переработана Тарантино во время рождественских каникул. Это был набросок с небольшой частью диалога, написанный от руки на нескольких листках линованной бумаги. Так он мне эту стопку и вручил», — отметил Кларк.

Или финал боевика «Джанго освобожденный» (2012 год).

«Сцены, в которой мы убили около 40 надзирателей, первоначально не было в сценарии», — дополнил он.

Ранее голливудский кинорежиссер Квентин Тарантино рассказал на шоу, что стать режиссером ему помог неудачный актерский опыт.