Культура 03 февраля 2023, 10:55 Стало известно, как проходили съемки популярного сериала «Тест на беременность» Режиссер Хомерики: я вспомнил мать, работавшую педиатром, и даже расплакался пару раз Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Режиссер нового сезона сериала «Тест на беременность» Николай Хомерики в разговоре с изданием Teleprogramma.pro рассказал, как проходили съемки проекта.

Проект основан на реальных историях пациентов, где авторы первым делом хотели показать работу медицинских специалистов.

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По словам Хомерики, он не сразу соглашался брать чужой проект, однако прочитав сценарий, принял решение работать.

«Текст меня зацепил. Я вспомнил детство, мать, работавшую педиатром, даже пару раз расплакался. Поэтому дал волю своему желанию исследовать неизвестное, теперь мне очень интересно, как зритель оценивает мои старания», — сообщил режиссер.

Несмотря на то, что все актеры отлично знакомы со своими героями, Хомерики перед каждой сценой собирал артистов и проходил по тексту вместе с ними.

В четвертом сезоне сериала «Тест на беременность» сыграют Светлана Иванова, Кристина Орбакайте, Евгений Пронин, Кирилл Варакса, Александр Нестеров и другие.