Стало известно, как будет выглядеть разводка «Поющих мостов» в Петербурге

Необычные «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге будут разводить в ночь с 26 на 27 мая в рамках XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона. Появилось видео того, как это будет выглядеть. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Дворцовый мост будут разводить в 1:10 под заранее подготовленный плейлист. На фоне будет звучать «Гимн великому городу» композитора Рейнгольда Глиэра из балета «Медный всадник». Это событие приурочат к 318-летию Петербурга.