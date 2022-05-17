Стало известно, как будет выглядеть Дворцовый мост в Санкт-Петербурге для шоу «Поющие мосты»

Седьмой сезон проекта «Поющие мосты» пройдет в Санкт-Петербурге. Стало известно, как будет украшен Дворцовый мост. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Мероприятие начнется в ночь с 20 на 21 мая. В 01:10 под классическую музыку пройдет церемония разведения дворцового моста со световыми проекциями портретов Петра Великого и Корнея Чуковского.

Источник фото: телеканал «360»

Открытие шоу в этом году будет приурочено к XVII Санкт-Петербургскому Международному книжному салону.