Культура 12 февраля 2023, 10:10 Стало известно имя победителя итальянского фестиваля «Сан-Ремо» Победивший на «Сан-Ремо» Марко Менгони представит Италию на Евровидении YouTube

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В Италии подвели итоги знаменитого фестиваля эстрадной песни «Сан-Ремо». Победителем стал Марко Менгони с песней Due Vite («Две жизни»). Конкурс прошел в 73-й раз. Об этом сообщило РИА «Новости».

Поп-исполнитель Менгони ранее уже получал главный приз фестиваля, «Золотую пальму». Это случилось в 2013 году. Букмекеры заранее спрогнозировали победу певца в этом году.

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Теперь Менгони будет представлять Италию на Евровидении, которое пройдет в мае в Ливерпуле (Великобритания). Свою победу артист посвятил всем женщинам, которые наряду с ним участвовали в конкурсе.

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Ранее организатор международного музыкального конкурса Евровидение Мартин Эстердаль заявил, что решение отстранить Россию от конкурса руководству далось нелегко.

Тем временем на Украине заявили, что отбор артистов на международный конкурс пройдет в бомбоубежище.