Стало известно имя обладателя Гонкуровской премии 2019

Имя победителя объявила Гонкуровская академия, которая приняла решение избрать лучшим франкоязычным литературным произведением 2019 года книгу «Не все в мире живут одинаково» (Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon).

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Эта книга стала 16-й на счету написанных Дюбуа романов. Сюжет развивается вокруг героя, который оказался заключен в тюрьму Монреаля и начал вспоминать свою прошлую жизнь.

Писатель узнал о том, что стал обладателем престижной премии в тот момент, когда находился в одном из кафе Парижа. Он пояснил журналистам, что не ожидал победы. Кроме того Дюбуа подчеркнул, что премия никак не повлияет на его дальнейшее творчество.

«Обещаю оставаться таким же, каким был сегодня утром», — сказал он в эфире телеканала BFM.

Жан-Поль Дюбуа начал свою писательскую карьеру в 1984 году. Эта не первая награда, которую он получил за все годы творчества — в 2004 году писатель стал лауреатом премии «Фемина» — за книгу «Французская жизнь» (Une vie franaise).