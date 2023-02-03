Культура 03 февраля 2023, 18:57 Стало известно, где снимали «Чебурашку» и искали массовку для фильма

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Самый кассовый российский фильм «Чебурашка» снимали сразу в нескольких локациях курортов Кавминвод, а людей для массовки приходилось вылавливать на улице из местных жителей. Об этом рассказал сайт kp.ru.

Часть съемок проходила в Пятигорске. Киношники начинали смены в пять утра, чтобы не мешать другим отдыхающим, но потом столкнулись с проблемой пустых улиц. Из-за чего пришлось искать массовку среди горожан и кидать клич в фанатских группах в социальных сетях. В итоге в «Чебурашке» снялись около 500 местных жителей.

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После Пятигорска съемочная группа переместилась в Кисловодск и Ессентуки. Создатели фильма хотели передать теплую атмосферу застывшего времени, поэтому и выбрали курорты Кавминвод. Чему очень обрадовалось местное туристическое сообщество. Там считают, что это привлечет больше молодых туристов, которые захотят пойти на экскурсии по местам съемок знаменитой картины.

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Еще одна важная локация — домик Гены. Его построили на территории главной заброшки в Сочи — санатории им. Орджоникидзе. Создали только декорации: фасады и часть помещений. Но полюбоваться домиком не получится, потому что все разобрали по завершению работ.

А вот кондитерскую фабрику снимали в стенах настоящей — «Победы» в Егорьевске. И хотя сотрудники позже заметили небольшие неточности, в целом картиной остались очень довольны. На фабрику, кстати, попасть на экскурсию можно уже сейчас.