Стало известно, что Warner Bros. работала над мультсериалом по мотивам Mortal Kombat

Один из пользователей Reddit рассказал, что компания Warner Bros. намеревалась выпустить мультсериал по мотивам игры Mortal Kombat, однако свернула производство. Об этом сообщило ИА Nation News.

По словам инсайдера, который назвался одним из авторов проекта, мультсериал под названием MK Ultra Girls должен был состоять из 52 эпизодов. По ходу сюжета главные герои постарели и не могли сражаться в полную силу, поэтому Шан Цзун открыл для новых бойцов школу.

Центральными персонажами стали Фрост, Джеки Бриггс и Кэсси Кейдж. На вторые роли отодвинули юные версии прочих героев. В частности, Страйкера сделали дежурным по коридору, а сына Скорпиона зомби.