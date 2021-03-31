Сталлоне взялся за работу над приквелом «Рокки»

Известный американский актер, продюссер и сценарист Сильвестр Сталлоне начал работу над сценарием приквела «Рокки». Новая история будет рассказана в сериальном формате.

Сталлоне планирует рассказать о молодости персонажей кинофраншизы, о чем рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он планирует снять пару сезонов, в каждом из которых будет по 10 серий.

Дата выхода в и основные детали сюджета пока не раскрываются. Выход картины планируется осуществить на стримингах, напомнили в inc-news.ru.