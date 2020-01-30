Сталлоне перестал скрывать седину и превратился в Санта-Клауса

Американский актер Сильвестр Сталлоне перестал закрашивать седину, отпустил бороду и стал похож на Санта-Клауса. Свой новый образ 73-летний артист продемонстрировал в Instagram.

На опубликованном видео он говорит: «Продолжай драться, дружище!» или дословно: «Продолжай наносить удары!»

В комментарии он написал, что иногда после пробуждения чувствует, что расслабился и ничего не делает.

По словам Сталлоне, это свойственно всем людям, а чтобы двигаться к своей цели, нужно пересилить себя.

«Поэтому я вернусь к своей любимой фразе и сделаю это! Продолжай драться», — советует актер.

Известность Сталлоне принесла роль боксера Рокки Бальбоа — вышибалы, который вернулся на ринг и показал, на что он способен. Помимо серии фильмов «Рокки» актер сыграл главные роли в боевиках «Рэмбо», «Неудержимые», «Скалолаз», «Разрушитель» и многих других. В 2011 году актера ввели в Международный зал боксерской славы за заслуги в популяризации бокса.