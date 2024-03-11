Культура 11 марта 2024, 20:02 Стали известны важные изменения в Евровидении-2024 Страны «Большой пятерки» будут выступать в полуфиналах на Евровидении-2024 РИА «Новости»

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Государства «Большой пятерки» и страна-хозяйка (Швеция) впервые будут полностью выступать в полуфиналах Евровидения. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

Раньше — с 2016 по 2023 год — показывали лишь отрывки выступлений. Шоу стран-автофиналисток не будут показывать в рамках интервал-актов. Представления также разместят среди номеров стран — участниц полуфиналов.

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Голосование в финале Евровидения-2024 будет открыто непосредственно перед исполнением первой песни. Такой же формат использовали в 2010 и 2011 годах. Зрители со всего мира смогут начать голосовать за 24 часа до финала конкурса.

Система голосования остается идентичной. Национальное жюри в каждой стране-участнице по-прежнему будет голосовать только в гранд-финале. Изменения не коснутся и презентации финалистов и баллов. Однако организаторы предупредили, что скоро объявят другое большое изменение в Евровидении.

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