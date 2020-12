Стали известны самые популярные зарубежные треки в России

В список вошла песня Dance Monkey от исполнительницы Tones and I. Известно, что вышла она еще в прошлом году, но стала популярной в России только в этом. Также одной из самых популярных названа Blood // Water от музыканта Grandson. В России она стала известной благодаря Tik Tok.

Blinding Lights от The Weeknd также вышла годом ранее, но в России ее полюбили только в 2020 году. Впрочем, песня обрела популярность и во многих других странах. Трек Bad Guy от Билли Айлиш вошел в топ еще в 2019 году и сейчас сохраняет свои позиции. Он также стал хитом и зарубежом.

В пятерку популярных песен вошла Lovefool от группы Twocolors. Известно, что это кавер на трек коллектива The Cardigans.

Ранее TikTok составил топ-10 самых популярных треков в соцсети. В список самых популярных музыкальных композиций вошли: Rakhim с треком Fendi. Кроме того, в топе оказались Бьянка и Артур Бабич «Были танцы», Gafur и Jony стреком Lollipop, Cardi B с композицией WAP, группа Blackpink с песней How you like that, Джаро и Ханза «Ты мой кайф», the Limba и Andro с песней X. O, the Limba «Смузи», Karna. val «Психушка», Dava и Серега с хитом «Черный бумер».