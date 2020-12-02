Стали известны самые популярные книги за последние 10 лет

По данным ИА «Невские новости», были проанализированы заказы за последние 10 лет — с 2010 по 2020 годы.

На первом месте оказалась книга психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду». В ней он рассказывает, как найти гармонию с самим собой и жить так, как хочется.

Второй место занял Стивен Кови и его «7 навыков высокоэффективных людей». Все 10 лет эта книга находилась в топе.

На третьем месте оказалась книга «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской. Она рассказывает о взаимоотношениях детей и родителей.

Четвертое место в рейтинге заняла антиутопия «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Она стала самой популярной из художественной литературы.

На пятом месте расположились Максим Ильяхов и Людмила Сарычева — «Пиши, сокращай». Книга учит писать хорошие тексты. Знания пригодятся не только писателям или журналистам, но и копирайтерам, учителям и всем, кто так или иначе связан с текстами.