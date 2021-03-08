Стали известны претенденты на участие в Евровидении-2021 от России

За возможность представлять Россию на музыкальном конкурсе Евровидение-2021 поборются три претендента. Это Манижа, #2Маши и Therr Maitz, сообщили в эфире Первого канала.

Каждый из участников выступил в рамках праздничного шоу на Первом канале. Участники представили по одной песне, после чего началось зрительское голосование. По его результатам станет понятно, кто будет представлять страну в Роттердаме.

Группа Little Big, которая должна была ехать на конкурс в 2020 году, в этот раз отказалась от участия в отборочных соревнованиях. Фронтмен Илья Прусикин заявил, что такое решение музыканты приняли совместно с Первым каналом. Кроме того, в своем Instagram группа уточнила, что в России «очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны».

Группа также поблагодарила всех поклонников из России или из-за рубежа, которые поддерживали их и позволили клипу Uno стать самым просматриваемым на YouTube-канале Eurovision Song Contest за всю историю конкурса.