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    31 августа 2020, 13:22

    Стали известны премьеры в кино в первую неделю сентября

    Дарья Морозова

    Стали известны фильмы, которые выйдут в кинотеатрах в первую неделю осени. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Одной из них станет блокбастер Кристофера Нолана «Довод». Во всем мире фильм уже обрел популярность.

    Также в кино идет «Вратарь галактики» с Евгением Мироновым и Михаилом Ефремовым — фильм, который объединил в сюжете спорт и противостояние пришельцам.

    Еще одной новинкой станет фильм «Тесла» про изобретателя Николу Теслу. Его роль исполняет Итан Хоук.

    Новости SMI.FM