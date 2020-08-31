Стали известны премьеры в кино в первую неделю сентября
Стали известны фильмы, которые выйдут в кинотеатрах в первую неделю осени. Об этом сообщило ИА Nation News.
Одной из них станет блокбастер Кристофера Нолана «Довод». Во всем мире фильм уже обрел популярность.
Также в кино идет «Вратарь галактики» с Евгением Мироновым и Михаилом Ефремовым — фильм, который объединил в сюжете спорт и противостояние пришельцам.
Еще одной новинкой станет фильм «Тесла» про изобретателя Николу Теслу. Его роль исполняет Итан Хоук.