Церемония вручения премии американской киноакадемии «Оскар» станет транслироваться из нескольких мест одновременно, включая основную площадку — кинотеатр Dolby в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на представителя киноакадемии.

На такие нововведения организаторы пошли из-за сложной эпидемической ситуации, которая пока остается в США.

«Киноакадемия полна решимости вручить „Оскар“, уделяя внимание безопасности всех участников церемонии. Для адаптации к эпидемическим требованиям церемония будет транслироваться в прямом эфире из разных мест, включая знаменитый кинотеатр Dolby», — привело издание заявление организаторов. Подробности они пообещали раскрыть в ближайшее время.

Опыт по ведению церемонии из разных мест с доставкой заветной статуэтки победителям прямо домой попробовали в прошлом году организаторы премии «Эмми». Пока неизвестно, как этот опыт будут использовать на «Оскаре». Но авторы издания не исключают, что одной Америкой премия может не ограничиться и пройдет сразу во всем мире.

Несмотря на падение популярности церемония вручения премии «Оскар» остается вторым по просмотрам телевизионной программой. Ее обходит только Суперкубок.

В этом году уже установлен рекорд по количеству поданных работ в номинации документальный фильм. 238 против 170 в прошлом году. Заявки на номинацию лучший фильм на иностранном языке прислали 93 страны.

Сегодня академики сформировали шорт-лист. Россия представлена картиной Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» в номинации лучший иностранный фильм. Кроме того, в номинации лучший документальный фильм попала работа российского режиссера Виктора Косаковского «Гунда».

Вручение премий в рамках 93-й церемонии «Оскар» состоится 25 апреля. Претендентов объявят 15 марта.