Культура 26 марта 2024, 10:28 Стали известны подробности смерти актера из «Убойной силы» Карпухова Друг актера из «Убойной силы» Карпухова раскрыл подробности смерти артиста Кадр из фильма «Секретная служба Его Величества» (2006)/kino-teatr.ru

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Друг актера из сериалов «Убойная сила» и «Улица разбитых фонарей» Александра Карпухова Артем Борков рассказал, что артист умер во сне в субботу, 23 марта. Его слова передал РБК.

Борков уточнил, что Карпухов испытывал проблемы со здоровьем в последнее время, однако какие именно, он не уточнил. Дату похорон актера пока не определили.

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Александр Карпухов родился в Ленинграде в 1974 году. Он играл в Молодежном театре на Фонтанке. Актер успел сняться более чем в 100 фильмах и сериалах. Свой 50-летний юбилей он отметил 31 января.