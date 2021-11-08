Стали известны подробности об умершем отце Моргенштерна

Мать известного российского рэпера Моргенштерна Марина Валеева призналась, что исполнитель видел отца всего пять раз в жизни. Откровенный текст она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

В своей новой записи женщина рассказала, что ее муж Тагир оставил семью, когда Моргенштерн был еще совсем маленьким. Она добавила, что постоянно старалась сберечь психику своего сына от обидных вопросов об отце, объясняя, что он не мог видеть сына часто и жить с ним ввиду разных особенных обстоятельств.

Женщина также поделилась с подписчиками, что ее муж был предпринимателем. Он столкнулся с проблемами в бизнесе, после чего его не стало. На тот момент Алишеру Моргенштерну было 11 лет.

«Тагира не стало, когда Алишерке было 11 лет. Я сказала об этом сыну, только ближе к 14-ти (переживая за его детские чувства). „А я, почему-то, знал, что его нет больше“, — наверное, сын чувствовал», — описала реакцию сына Марина.

Она добавила, что ее муж сделал для нее очень многое. В комментариях пользователи поддержали женщину и оценили ее трогательный текст.

Рэпер Моргенштерн весьма популярен в России, его творчество особенно известно молодежи. Недавно он попал в два скандала — поругался с пришедшим на его концерт в Дубае зрителем и неоднозначно высказался о празднике Дня Победы, вызвав возмущение у многих.