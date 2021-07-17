Стали известны победители Каннского фестиваля
Организаторы 74-го Каннского фестиваля подвели итоги конкурса, который в этом году состоялся в привычном формате. Фаворитом критиков стал фильм «Аннетт» режиссера Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр.
Кинолента получила награду в номинации «Лучший режиссер». «Золотая пальмовая ветвь» досталась Джулии Дюкорно за фильм «Титан».
Приз жюри получили киноленты «Память», режиссера Апитчатпона Вирасетакула, и «Колено Ахед», режиссера Надава Лапида.
«Золотую камеру» за лучший дебют получила хорватская актриса Антонета Аламат за роль в фильме «Мурина».
За «Лучшую мужскую роль» быль награжден Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в фильме «Нитрам» режиссера Джастина Курзеля.
Приза за «Лучшую женскую роль» получила Рената Рейнсве за роль в киноленте «Худший человек на свете» режиссера Йоакима Триера.
«Золотую пальмовую ветвь» за лучший сценарий жюри присудило Рюсукэ Хамагути и Такамаса Оэ за фильм «Сядь за руль моей машины» режиссера Рюсукэ Хамагути.
Гран-при получили киноленты «Герой» режиссера Асгара Фархади и «Купе номер шесть» режиссера Юхо Куосманен. В нем сыграл российский актер Юрий Борисов.
Главный приз программы «Особый взгляд» в Каннах за фильм «Разжимая кулаки» получила российский режиссер Кира Коваленко.