Стали известны победители Каннского фестиваля

Организаторы 74-го Каннского фестиваля подвели итоги конкурса, который в этом году состоялся в привычном формате. Фаворитом критиков стал фильм «Аннетт» режиссера Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр.

Кинолента получила награду в номинации «Лучший режиссер». «Золотая пальмовая ветвь» досталась Джулии Дюкорно за фильм «Титан». Приз жюри получили киноленты «Память», режиссера Апитчатпона Вирасетакула, и «Колено Ахед», режиссера Надава Лапида. «Золотую камеру» за лучший дебют получила хорватская актриса Антонета Аламат за роль в фильме «Мурина». За «Лучшую мужскую роль» быль награжден Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в фильме «Нитрам» режиссера Джастина Курзеля. Приза за «Лучшую женскую роль» получила Рената Рейнсве за роль в киноленте «Худший человек на свете» режиссера Йоакима Триера. «Золотую пальмовую ветвь» за лучший сценарий жюри присудило Рюсукэ Хамагути и Такамаса Оэ за фильм «Сядь за руль моей машины» режиссера Рюсукэ Хамагути. Гран-при получили киноленты «Герой» режиссера Асгара Фархади и «Купе номер шесть» режиссера Юхо Куосманен. В нем сыграл российский актер Юрий Борисов. Главный приз программы «Особый взгляд» в Каннах за фильм «Разжимая кулаки» получила российский режиссер Кира Коваленко.