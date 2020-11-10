Стали известны первые лауреаты театральной премии «Золотая маска»
Награждены первые лауреаты премии «Золотая маска». В этом году церемония проводится в онлайн формате. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным газеты «Взгляд», в первую очередь наградили создателей спектаклей в жанре оперетта/мюзикл. Из-за формата проведения лауреаты узнают о награждении вместе со зрителями.
Ведущими в этом году стали Дарья Мороз и Сергей Епишев.
«Проведение столь масштабного события в онлайн формате — инновационная практика», — рассказали организаторы премии.