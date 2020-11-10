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    10 ноября 2020, 18:10

    Стали известны первые лауреаты театральной премии «Золотая маска»

    Дарья Морозова

    Награждены первые лауреаты премии «Золотая маска». В этом году церемония проводится в онлайн формате. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным газеты «Взгляд», в первую очередь наградили создателей спектаклей в жанре оперетта/мюзикл. Из-за формата проведения лауреаты узнают о награждении вместе со зрителями.

    Ведущими в этом году стали Дарья Мороз и Сергей Епишев.

    «Проведение столь масштабного события в онлайн формате — инновационная практика», — рассказали организаторы премии.