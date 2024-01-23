Культура 23 января 2024, 17:47 Стали известны номинанты на премию «Оскар» Американская академия киноискусств раскрыла список номинантов на «Оскар» x99/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Академия киноискусств США раскрыла список номинантов на главную премию года — «Оскар-2024». Трансляцию вели на YouTube-канале Oscars.

Лидером по количеству номинаций стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, на втором месте оказалась лента «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун. В тройку вошел фильм «Убийцы цветочной луны».

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В список претендентов также включили «Барби», «Американское чтиво», «Анатомия падения», «Оставленные», «Маэстро», «Прошлые жизни» и «Зона интересов».

Ранее россиянам представили топ кинопремьер января. В список вошли такие фильмы, как «Стальная хватка», «Остров изгоев», «Большая гонка. Лянча против Ауди», «Из глубины» и другие. В перечень сериалов включили «Браться Сунь», «Детектив Форст» и «Фамильное кладбище».

Также появилась киноподборка лучших криминальных фильмов и сериалов. В нее вошли «Заводной апельсин», «Крестный отец», «Место встречи изменить нельзя», «Бешеные псы» и «Прирожденные убийцы».