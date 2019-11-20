Стали известны номинанты на «Грэмми»

Тейлор Свифт названа «артистом десятилетия» Подробнее

По данным издания, фаворитом премии стала 31-летняя американская певица Lizzo, которая представлена в восьми номинациях. Рэпер Lil Nas и Билли Айлиш заявлены в шести категориях. От них немного отстала Ариана Гранде. Она поборется за награды в пяти номинациях.

Среди других претендентов на «Грэмми» значатся такие популярные артистки, как Лана Дель Рей, Тейлор Свифт, Бейонсе и Леди Гага. В качестве ведущей церемонии выступит 38-летняя певица Алиша Киз.

В начале ноября в испанской Севилье состоялась церемония вручения наград MTV Europe Music Awards. Лучшими в главных номинациях оказались Билли Айлиш и Тейлор Свифт. Первую наградили за лучшую песню («Bad Guy»), вторая получила премию за лучшее видео «ME!». Green Day признали лучшей рок-группой, а «Рок-иконой» стал один из основателей манчестерского бэнда Oasis Лиам Галлахер.