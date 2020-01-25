Стали известны наставники нового сезона «Голос. Дети»

«Первый канал» назвал имена тех, кто станет наставниками в новом сезоне шоу «Голос. Дети». Все трое уже знакомы с работой на этой передаче. Это — Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе.

«Все трое — ветераны конкурса. Баста и Валерий Меладзе уже работали с юными исполнителями на проекте, и только для Полины Гагариной это будет дебют», — указано в пресс-релизе «Первого канала».

Вести программу Дмитрию Нагиеву поможет латвийская и российская актриса Агата Муцениеце.

Приемная комиссия проекта уже рассмотрела тысячи поступивших на участие анкет. Порядка 800 детей пригласили на очные кастинги в «Останкино», а на слепые прослушивания прошло 110 вокалистов.

«Как и всегда, у „Голоса“ широчайшая география», — сообщили организаторы шоу, указав, что юные вокалисты прибыли практически из всех регионов России. Кроме того, в конкурсе ожидаются участники из Армении, Белоруссии, Великобритании, Израиля, Канады, Казахстана, Латвии, Турции, Узбекистана, Украины и Финляндии.

Прошлый сезон шоу «Голос. Дети» закончился грандиозным скандалом. Победу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Но ее заподозрили в накрутке голосов. Как выяснилось позже, за Абрамову действительно голосовали боты. В итоге результаты шестого сезона шоу аннулировали.