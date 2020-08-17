Стали известны имена новых наставников шоу «Голос»

Сегодня он зачитал имена членов жюри, которые наберут себе команды из участников, а после станут для них наставниками.

«Этим будут заниматься: Сергей Шнуров, Василий Вакуленко (Баста), Полина Гагарина и Валерий Сюткин», — заявил он. Из состава жюри вышел продюсер Константин Меладзе. Его место теперь займет Баста.

Пока идут съемки нового сезона, телезрители смогут посмотреть шоу «Голос 60+». Программа выйдет на экраны уже в ближайшее время. Состав жюри сильно поменялся.



Впервые в проекте примут участие Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев. Из прошлого состава участников остался только Лев Лещенко.

Шоу «Голос» — российская версия голландского телевизионного конкурса The Voice. При помощи слепых прослушиваний судьи отбирают самых талантливых участников, которые после ведут борьбу за звание лучшего исполнителя сезона. Впервые на российских экранах шоу вышло в октябре 2012 года.