    02 июля 2020, 13:25

    Стали известны даты «Кинотавра»

    Анастасия Кременчугская

    Организаторы открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» объявили дату проведения 30-го киносмотра. В связи с ситуацией с коронавирусом фестиваль пройдет с 11 по 18 сентября в Сочи. Об этом сообщил ТАСС.

    «Фестиваль не будет переноситься в онлайн — он пройдет традиционно в Сочи с 11 по 18 сентября 2020 года», — приводит слова организаторов «Вечерняя Москва».

    Из-за пандемии условия проведения мероприятия немного изменятся: примут меньшее количество гостей, развлекательная программа будет сокращена, все пройдет с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний.