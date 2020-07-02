Стали известны даты «Кинотавра»

«Фестиваль не будет переноситься в онлайн — он пройдет традиционно в Сочи с 11 по 18 сентября 2020 года», — приводит слова организаторов «Вечерняя Москва».

Из-за пандемии условия проведения мероприятия немного изменятся: примут меньшее количество гостей, развлекательная программа будет сокращена, все пройдет с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний.