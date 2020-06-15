Стали известны даты Евровидения-2021

Организаторы Евровидения объявили даты конкурса в 2021 году. Полуфиналы назначили на 18 и 20 мая, а финал пройдет 22-го.

«Европейский вещательный союз (EBU) и вещатели NPO, NOS и AVROTROS подтвердили, что два полуфинала пройдут 18 и 20 мая, а большой финал 22 мая 2021 года», — говорится в сообщении на сайте Евровидения.

Местом проведения конкурса в 2021 году останется концертный зал Ahoy в нидерландском Роттердаме.

Конкурс должен был пройти в мае 2020 года, но из-за вспышки коронавируса и запрета на массовые мероприятия был перенесен на следующий год. Вместо отмененного мероприятия организаторы устроили шоу «Евровидение 2020. Европа зажигает свет», которое показывали онлайн на YouTube.

По правилам мероприятия, артисты должны будут изменить песню к 2021 году. Выбор же артистов остается за вещателями, их могут оставить теми же, что и должны были представить страны в 2020 году.

Россию должна была представлять группа Little Big с песней «Uno».